الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الحشد الشعبي: استقبال قوافل المساعدات في بغداد لإغاثة غزة ولبنان

الحشد الشعبي: استقبال قوافل المساعدات في بغداد لإغاثة غزة ولبنان
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن تواصل جهود استقبال المساعدات الاغاثية في بغداد، من مختلف المحافظات استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا لإغاثة غزة ولبنان.

العالم-العراق

وقال اعلام هيئة الحشد في بيان"تستمر قوافل الإغاثة بالوصول الى الموقع المركزي الذي خصصته هيئة الحشد الشعبي لاستقبال المساعدات في موقع الجهد الخدمي في شارع {كريم الندى} قرب شارع فلسطين شرقي بغداد".

وأضاف "تتم في الموقع عمليات الاستقبال والجمع والفرز ومن ثم شحنها مجددا باتجاه الجمهورية العربية السورية الشقيقة ومن ثم الى الجمهورية اللبنانية الشقيقة".

وبين ان "الشحنات الوافدة من محافظات العراق قد تضمنت عددا من مواد غذائية ومستلزمات أطفال ونسائية وخيم وأفرشة وأغطية ومساعدات اخرى مختلفة كجزء من التضامن الشعبي والرسمي مع الاشقاء اللبنانيين".

روابط ذات صلة

الحزن الشديد يعم غزة على ارتقاء الشهيد السيدحسن نصرالله + فيديو

شهداء بقصف مناطق في غزة والاحتلال يعتقل فلسطينيين في رام الله وبيت لحم