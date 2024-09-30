الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
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حركة حماس تنعى استشهاد قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف (ابو الامين) بغارة صهيونية استهدفته في مخيم البص جنوبي لبنان

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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