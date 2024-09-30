بالفيديو..الاحتلال يستهدف منطقة الكولا في بيروت بصاروخ موجّه

العالم-لبنان

وقصفت طائرة اسرائيلية من دون طيّار، بصاروخ موجّه، شقة سكنية، في منطقة الكولا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وفور حدوث الاعتداء، سارعت فرق الدفاع المدني والصليب الى المكان ، حيث عملت على اطفاء الحريق الذي أحدثته الغارة في الشقة، ونقل المصابين الى مستشفيات المنطقة.

وكانت وكالة رويترز أكدت سماع دوي انفجار وتصاعد الدخان في جنوب غرب بيروت، وقالت إن ضربة إسرائيلية تستهدف شقة في منطقة الكولا في بيروت، في أول قصف داخل حدود المدينة منذ بدء معركة طوفان الاقصى.

وافاد مراسل المنار ان الغارة اسفرت ارتقاء 4 شهداء و4 جرحى بينهم اطفال نقلوا الى مستشفى رفيق الحريري والمقاصد.

وفي السياق زفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان شهدائها على طريق تحرير فلسطين القائدين محمد عبد العال وعماد عودة وعبد الرحمن عبدالعال.

وهذا نص البيان:

بمزيد من الفخر والإعتزاز تزف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهدائها القادة الأبطال:

– الرفيق الشهيد القائد البطل محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية.

– الرفيق الشهيد القائد البطل عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان.

– الرفيق الشهيد البطل عبد الرحمن عبد العال

الذين ارتقوا شهداء على طريق تحرير فلسطين فجر اليوم الإثنين 30 أيلول 2024. إثر عملية إغتيال غادرة نفذتها طائرات الإحتلال الصهيوني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تودع قادتها الشهداء الأبطال، فإنها تعاهدهم وتعاهد كل شهداء شعبنا وأمتنا، بأنها ستواصل درب الكفاح والمقاومة حتى كنس الإحتلال مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات.

كفاحنا مستمر ورايتنا ستبقى خفاقة تعانق الشمس.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

الإثنين الموافق 30 أيلول 2024.