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مصادر لبنانية :3 شهداء بغارة استهدفت مثلث ( آرزون - شحور) جنوبي لبنان

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

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