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شهداء من طواقم المسعفين بغارة اسرائيلية على سحمر بالبقاع الغربي في لبنان

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

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