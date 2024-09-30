الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: مسيرة للعدو الإسرائيلي تقصف سيارة قرب بلدة آرزون بقضاء صور

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :