تظاهرة غاضبة أمام مقر نتنياهو تطالب بابرام صفقة تبادل مع حماس

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت عائلات أسرى الاحتلال بغزة في المظاهرة مخاطبين " نتنياهو": لا يمكن لك أن تمحو وصمة العار بشأن فشلك في إعادة الأسرى، وأنت تحكم على الأسرى بالموت وعقد صفقة تبادل أهم من الحرب.

واضافت عائلات الأسرى بغزة: نذكرك يا نتنياهو بأن الأسرى لن يعودوا إلا عبر صفقة، الأسرى يعانون من الجوع ويواجهون خطر الموت.

وخاطبوا نتنياهو بالقول: "أنت أكبر كاذب في حياة الشعب اليهودي وتقودنا إلى الدمار والموت".

وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة التوصل إلى اتفاق بين كيان الاحتلال وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين، ووقفا لإطلاق النار يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني، غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

وبدعم أمريكي، أسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن نحو 41,595، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و96,251 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.