ضرورة خروج محور المقاومة من دائرة الصبر الاستراتيجي

العالم - خاص بالعالم

وقال خميس القطيطي في حديث خص به قناة العالم الكيان الصهيوني وداعميه من القوی الاستعمارية منتشياً باغتيال الزعيم العظيم السيد حسن نصرالله، لكن رغم ذلك، فإن معادلة الرد والمقاومة لم تتغير.

وأضاف القطيطي، المقاومة لاتزال مستمرة في الرد علی جرائم الاحتلال الاسرائيلي وضاعفت ردودها علی هذه الجرائم ودماه الشهيد السيد حسن نصرالله ستكون طريقاً الی تحرير القدس.

وبيّن ان الاحتلال الاسرائيلي حاول ضرب غزة والضفة واليمن ولبنان، لكن ذلك لم يمنع حرب الاستنزاف الذي تشل كيان الاحتلال فالصواريخ لاتزال تنهال من اليمن وجنوب لبنان والضفة علی كيان الاحتلال وستسجل وحدة الساحات ان شاء الله نهاية هذا الكيان المأزوم.

وأكد ان التصريحات المتعالية للمسؤولين الصهاينة، ليست سوی محاولة لتجاوز أزمة خانقة يعيشها الكيان في الظروف الراهنة ولن يغنيها شيئاً.

وشدد القطيطي علی ان الامة الاسلامية، بحاجة اليوم الی خروج محور المقاومة من دائرة الصبر الاستراتيجي وتوجيه ضربة نوعية قاصمة لها تأثيرها لترفع معنويات الامة الاسلامية بعد تحمل كل هذه التضحيات التي قدمتها المقاومة.