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متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: ايران لن تترك تصرفات الكيان الصهيوني دون رد

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

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