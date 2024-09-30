بالفيديو.. صورايخ حزب الله تدخل مليون مستوطن للملاجئ

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بوتيرة غير مسبوقة يستمر دوي صفارات الإنذار في أنحاء الكيان الإسرائيلي، إثر إطلاق كثيف من حزب الله صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين. وفي السياق دوت صفارات بالجليل الغربي للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان.

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وبعد إطلاق حزب الله صواريخا على حيفا ومدن أخرى ومستوطنات في الشمال كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من مليون مستوطن إسرائيلي هرعوا نحو الملاجئ.

من جهته أعلن حزب الله تصديه لمحاولة توغل إسرائيلية في موقع راميا وتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة. وقال الحزب في بيانات منفصلة أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية وحقق فيها إصابات مباشرة، كما استهدف معسكر أوفيك" ‏بعدد من صواريخ فادي واحد وموقع 'السماقة' وقاعدة 'زوفولون' العسكرية بصليات صاروخية. وشن الحزب هجوما بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على معسكر 'ألياتكيم'، مستهدفا ‏أماكن تموضع الضباط والجنود.

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كما استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع 'راميا' ومستعمرة 'شتولا' ومستوطنة 'المنارة' بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.‏ بدورها أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت هدفين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بيان لها قالت المقاومة إنه واستمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرة للشعب الفلسطيني، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدوها بواسطة سرب من الطائرات المسيرة هدفين منفصلين في فلسطين المحتلة. وأكدت المقاومة العراقية، استمرار عملياتها العسكرية في ضرب الأهداف الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة.

