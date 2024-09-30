مراسم تأبين للشهيد نصرالله في مکتب حزب الله بطهران

العالم - مراسلون

الشارع الايراني خرج عن بكرة ابيه لينعى حامل راية المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله، مؤكداً دعمه التام للمقاومة والمجاهدين في طريق مقارعة الاحتلال الصهيوني.

مراسم تأبين أقيمت في مكتب حزب الله اللبناني في العاصمة الإيرانية طهران لاستشهاد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله. وحضر هذه المراسم قادة ومسؤولو وممثلو فصائل محور المقاومة حيث ادانوا بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني الهمجي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي اسفر عن استشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه، واعتبروا ذلك عملا إرهابياً جباناً، ومجزرة وجريمة نكراء، تثبت مجدّدا دموية ووحشية الاحتلال الصهيوني المستهتر بكل القيم والأعراف والمواثيق الدّولية.

رئيس مكتب حركة حماس في ايران، خالد القدومي الذي شارك في هذه المراسم، أكد اننا سنواصل المواجهة حتی التحرير وحتی تحرير الانسانية فإن نتنياهو قاتل الاطفال يدرك بأنه في مرحلة تهديد وجودي لكيانه ولفكره لذلك يقوم بما هو بعيد عن العرف الانساني والدبلوماسي ونحن أبناء المقاومة وأبناء المنطقة واحرار العالم له بالمرصاد".

وقال السفير السوري في طهران شفيق ديوب:"بدون أي شك فقدان السيد نصرالله خسارة كبيرة لنا ولكننا واثقون بأن الحزب ومحور المقاومة مستمرون في العمل والجهاد من أجل تحقيق الاهداف الكبيرة التي استشهد من أجلها السيد حسن واستشهد من أجلها الكثير من الشهداء الابطال".

هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال واغتيالاته، لن تزيد المقاومة في لبنان وفي فلسطين إلا إصراراً وتصميماً، بكل قوّة وبسالة وكبرياء، على المضي في درب الشهداء، والسير على نهجهم وخطاهم، ومواصلة طريق المقاومة والصمود حتى النصر ودحر الاحتلال.