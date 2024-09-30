استشهاد قادة بالمقاومة الفلسطينية بغارات على جنوب لبنان.. من هم؟

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في أول استهداف من نوعه منذ بداية العدوان على لبنان يقصف طيران الاحتلال الاسرائيلي منطقة الكولا في قلب العاصمة بيروت اغتال خلالها ثلاثة من اعضاء ومسؤولي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان.

غارة تبعتها أخرى طالت مخيم البص جنوبي لبنان استشهد فيها قائد حركة حماس في لبنان فتح شريف ابو الامين وفق بين للحركة.

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عدوان واغتيالات تتزامن مع غارات وحشية متواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومختلف مناطق الجنوب والبقاع شرقي لبنان شكلت ما يشبه بأحزمة نارية ما اسفر عن سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

ياتي هذا غداة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات في الجنوب والبقاع، وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد نحو مئة وتسعة أشخاص وإصابة وأكثر ثلاثمئة وستين آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع.

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وأسفرت إحدى الغارات على بلدة عين الدلب شرق صيدا بجنوب لبنان عن استشهاد أربعين شخصا، كما استشهد ستة عشر شخصا وأصيب مئة وخمسة عشر في غارات أخرى على مدينة صور في الجنوب أيضا. كما استشهد وجرح عدد من الاشخاص في غارات طالت بلدات حاروف وشحور وطيرحرفا جنوب لبنان.

وفي البقاع، تعرضت بلدات عدة في محافظة بعلبك الهرمل لقصف عنيف، مما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات كما طالت إحدى الغارات معبر جديدة يابوس السوري الحدودي مع لبنان.