قائد الجيش الإيراني حول رد الفعل حيال اغتيال السيد نصرالله: انتظروا

العالم - ايران

واضاف اللواء موسوي ان علم حزب الله لم ينكس يوما، وبدماء كل شهيد ارتفع العلم أعلى، وغداً سيرتفع أعلى من اليوم.

واكد بالقول : دماء السيد حسن نصرالله ستكون أشد بئسا من السيد حسن نصرالله، وستكتب هذه الدماء نهاية الكيان الصهيوني وأسياده.

واشار الى ان كلام الأعداء يعتمد في معظمه على الحرب النفسية واضاف: انهم يحاولون أن يقدموا لأسيادهم وشعبهم صورة الانتصار لبقاء السفاح نتنياهو، لكن كل هذا الكلام مبني على حسابات مادية تقوم بها دائما، في حين أنها تسير كل يوم بشكل أسرع نحو الانهيار والاضمحلال.