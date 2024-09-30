ردود فعل مستمرة في المنطقة تنديداً بجريمة اغتيال السيد نصرالله

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تتواصل التظاهرات الشعبية التضامنية مع لبنان وشعبها في مختلف أنحاء العالم، وذلك تعبيرا عن الغضب والاستنكار لجرائم الاحتلال بفلسطين ولبنان، وخاصة جريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكوكبة من قادة المقاومة.

في ايران أقيمت تجمعات ومسيرات في مختلف المناطق تنديداً بجريمة اغتيال السيد نصرالله وفي الأردن احتشد جمع كبير من الأردنيين بالقرب من سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة عمان، منددين باغتيال السيد حسن نصر الله وباستمرار العدوان الغاشم على لبنان وفلسطين.

وحمل الاردنيون صور الشهيد نصر الله مرددين شعارات داعمة للبنان والمقاومة وتطالب بالثأر لدمائه ودماء جميع الشهداء والرد على جرائم الاغتيال التي طالت قيادات المقاومة.

وقال عماد حطبة وهو مواطن اردني:"الخسارة کبيرة، هذا الانسان هو رمز لکل مقاوم ورمز لفکرة المقاومة هو مصدر ثقة کل الجمهور المؤيد للمقاومة لکننا نعلم تماماً ان المقاومة مستمرة وان المقاومة فکرة زرعها سماحة السيد واستمرت وسوف تستمر ولن تتوقف، الالم اليوم وهذا الحراک الشعبي الذي يعلن عن موقفه من هذه الجريمة الشنعاء هو ليس حراکاً يائساً هو حراک يطالب بثأر لکنه ليس ثأر شخصي ثأر بهزيمة هذا العدو".

وفي العراق، أقامت الحوزة العلمية في النجف الأشرف مساء الأحد، مجلس عزاء في جامع الخضراء المجاور للصحن الحيدري الشريف، ترحما على أرواح شهداء المقاومة، و حضر المجلس نجلا المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني برفقة عدد من كبار الشخصيات الدينية والسياسية.

وقال الشيخ حسين العکبي وهو أستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف:"نقول في هذه المصيبة المؤلمة والفاجعة الحزينة، هنيئاً لک يا أباهادي الشهادة لقد قضيت عمرک في الجهاد وکان ختام حياتک مِسکاً، واننا ان شاء الله علی طريقک لسائرون وان راهن العدو انه اجهز علی قيادتنا العليا المتمثلة بالسيد حسن نصرالله فإن في مجتمعنا وفي امتنا وفي اطفالنا ألف حسن نصرالله وألف مجاهد امثاله ان شاء الله".

كما شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق، مجلسا تأبينياً لسيد المقاومة، بعد يوم من تظاهرات حاشدة أقيمت في نفس السياق.

وفي سوريا، أقام مكتب قائد الثورة الإسلامية في مدينة السيدة زينب عليها السلام مجلس عزاء على روح شهداء المقاومة وعلى رأسهم السيد حسن نصرالله.