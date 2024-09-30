الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ناصر كنعاني:الرد على الجريمة الصهيونية باغتيال هنية في طهران لاشك فيه

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :