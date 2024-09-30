الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: سماحة السيد الشهيد كان يثق بجمهوره ومحبيه

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :