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الشيخ نعيم قاسم: اميركا تساند الاحتلال بكل اشكال المساندة وتشاركه في جرائمه

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

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