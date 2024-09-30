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نجيب ميقاتي: الرئيس بري اكد ان انتخاب الرئيس التوافقي سيتم فور وقف اطلاق النار

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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