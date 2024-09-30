ميقاتي: مدخل الحل هو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

العالم- لبنان

والاثنين التقى ميقاتي في بيروت مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في حضور كل من سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو والمستشار الدبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر.

وأكد ميقاتي، خلال الاجتماع، أن "مدخل الحل هو في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والعودة إلى النداء الذي أطلقته (قبل أيام) الولايات المتحدة وفرنسا، بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية لوقف إطلاق النار ".

ورأى أن "الأولوية هي لتطبيق القرار الدولي 1701".

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بهذا القرار، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

ومنذ عقود يحتل الكيان الاسرائيلي أراضٍ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين.