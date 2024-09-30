مراسلنا يكشف تفاصيل دوي انفجارات بسماء ريف دمشق الغربي

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه سمعت اصوات تصدي المضادات الارضية للجيش السوري في عدة مناطق في ريف دمشق الغربي دون ورود معلومات عن وقوع اصابات او اضرار مادية.

وبين مراسلنا ان هذه المنطقة تعاملت مع اكثر من محاولة تسلل، حيث حاولت امس طائرة مسيرة التسلل لنفس النقطة وتعاملت معها الدفاعات الجوية السورية.

واضاف ان هناك انباء تفيد باستهداف غارت اسرائيلية للمنطقة القريبة من بلدة جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية دون وجود انباء عن وقوع اصابات.

واشار الى ان وحدات الدفاع الجوي السورية باتت اكثر ثبات وقدرة على رصد الاجواء السورية القريبة من الاجواء اللبنانية

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