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مراسلنا يكشف تفاصيل دوي انفجارات بسماء ريف دمشق الغربي

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان وحدات الدفاع الجوي السورية تصدت لطائرة مسيرة معادية تطير على علو منخفض باتجاه الداخل السوري وتحديدا ريف دمشق الجنوبي الغربي.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه سمعت اصوات تصدي المضادات الارضية للجيش السوري في عدة مناطق في ريف دمشق الغربي دون ورود معلومات عن وقوع اصابات او اضرار مادية.

وبين مراسلنا ان هذه المنطقة تعاملت مع اكثر من محاولة تسلل، حيث حاولت امس طائرة مسيرة التسلل لنفس النقطة وتعاملت معها الدفاعات الجوية السورية.

واضاف ان هناك انباء تفيد باستهداف غارت اسرائيلية للمنطقة القريبة من بلدة جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية دون وجود انباء عن وقوع اصابات.

واشار الى ان وحدات الدفاع الجوي السورية باتت اكثر ثبات وقدرة على رصد الاجواء السورية القريبة من الاجواء اللبنانية

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