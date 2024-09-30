الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا 4 اهداف بالاراضي المحتلة بالصواريخ والمسيرات

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :