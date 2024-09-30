الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القسام تعلن تدمير ناقلتي جند ودبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين وايقاع طواقمها قتلى وجرحى شرق خانيونس

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :