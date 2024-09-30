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رويترز: الخارجية السودانية تستهجن المزاعم الباطلة لوزارة خارجية الامارات حول تعرض مقر سفيرها بالخرطوم لقصف من جانب قوات الجيش السوداني

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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