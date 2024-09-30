فعاليات مجلس العزاء بالسفارة اللبنانية ببغداد على روح السيد نصر الله

العالم – خاص بالعالم



ولفت مراسلنا إلى أنه على المستوى الشعبي كانت هنالك مشاركة كبيرة في هذا المجلس، منوها أن مجلس الع زاء هذا هو واحد من بين عشرات مجالس العزاء التي يقيمها العراقيون منذ نبأ استشهاد القائد الكبير السيد حسن نصر الله في كل المحافظات العراقية، في بغداد وفي المحافظات الجنوبية فضلا عن المسيرات والوقفات التضامنية والاحتجاجية لم تتوقف طيلة الأيام الثلاثة الماضيه المحافظات العراقية من بينها البصرة، و ذي قار، ونيسان والديوانية والسماوة وايضا في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

وأشار مراسلنا إلى أن كل المحافظات العراقية تشارك في هذه المسيرات منذ ثلاثة ايام، تعبيرا عن التضامن مع لبنان وتنديداً بالجريمة الصهيونية باغتيال سيد المقاومة السيد حسن نصر الله هذا على المستوى الشعبي.

ونوه مراسلنا بإقامة جميع الجامعات العراقية وقفات تضامنية واحتجاجات في تسع محافظات عراقية على الاقل، حيث أعلنت يوم أمس عطلة رسمية احتجاجا على الجريمة الإسرائيلية، منوها أن العراق على إمتداد 3 أيام أرسل المساعدات إلى لبنان، حيث ارسل الوجبة الثالثه من المساعدات العراقية.

وكانت قد أعلنت السفارة اللبنانية في بغداد، أمس الأحد، عن إقامة مجلس عزاء على روح السيد حسن نصر الله.

وقالت السفارة في بيان: "ببالغ الحزن والتسليم لمشيئة الله تعـالى، تعلن سفارة لبنان في بغداد أنها ستُقيم مجلس فاتحة على روح صاحب السماحة الشهيد السعيد السيد حسن نصر الله (رحمة الله عليه ورضوانه) وإخوانه الشهداء، وذلك بالتعاون مع الجالية اللبنانية ومجلس الأعمال اللبناني وإدارة مسجد الزوية".

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