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الاعلام العبري: رصد إطلاق 20 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى في الدفعة الأخيرة
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وزير الخارجية السوري: لا يمكن فصل جرائم الاحتلال الاسرائيلي في سورية عن الدور التخريبي لبعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة في بلادي
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وزير الخارجية السوري: ارتكب الاحتلال جريمة غير مسبوقة باستخدام وسائل الاتصال للقتل الجماعي للمدنيين وكذلك القائه اطنانا من القنابل لاغتيال السيد نصر الله
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وزير الخارجية السوري أمام المتحدة: استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية وارتكابه جرائم الابادة لايزال شاهدا على اخفاق الامم المتحدة في انهاء الاحتلال
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المتحدث باسم الحكومة العراقية: العراق لم يتردد بتقديم المساعدات للبنان ومستمر بذلك وسيكون له دورا كبيرا في إعماره بعد توقف الحرب
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الاعلام العبري: اندلاع عدة حرائق بعد سقوط صواريخ حزب الله
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المتحدث باسم حكومة الاحتلال: حزب الله أطلق 9 آلاف صاروخ منذ 8 اكتوبر
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المتحدث باسم حكومة الاحتلال: 70 ألف تركوا منازلهم في شمال "إسرائيل"
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مراسل العالم: اطلاق رشقة صاروخية من لبنان وصافرات الانذار تدوي مجددا في نهاريا ومحيطها شمال فلسطين المحتلة
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الاعلام العبري: تجدد صفارات الانذار في نهاريا ومحيطها
مراسل العالم: اطلاق رشقة صاروخية من لبنان وصافرات الانذار تدوي مجددا في نهاريا ومحيطها شمال فلسطين المحتلة
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش
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الیمن
مصر
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2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.