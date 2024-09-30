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المتحدث باسم حكومة الاحتلال: 70 ألف تركوا منازلهم في شمال "إسرائيل"

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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