سماحة القائد.. المقاومة ستنتصر

العالم – باختصار

كل قوى المقاومة في المنطقة مع حزب الله وتدعمه.

مصير هذه المنطقة ستحدده قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله الأبي .

حزب الله هو الذي قطع أقدام جنود الكيان الغاصب وجعل لبنان عزيزا وفخورا .

ان دماء السيد نصر الله لن تذهب هدرا، كما لم تذهب من قبله دماء السيد الشهيد عباس الموسوي .

لقد نال سيد المقاومة العزيز أجر عشرات السنين من التضحية والجهاد في سبيل الله.

لقد فقد العالم الاسلامي شخصية عظيمة لكن بركات جهاده طوال عقود لن تضيع ابدا.

لم يكن سيد المقاومة مجرد شخص، بل كان نهجا ومدرسة وهذا النهج سيستمر.

البنية التي أرسى دعائمها في لبنان لن تذهب سدى، بل ستزداد قوة ببركة دمائه ودماء الشهداء.

إن ضربات جبهة المقاومة على الجسد المتهالك للكيان الصهيوني ستغدو أكثر دكاً وتدميراً.

من الواجب على جميع المسلمين ان يقفوا بكل إمكانياتهم مع شعب لبنان وحزب الله .

على الجميع مساعدة الشعب اللبناني في مواجهة الكيان الغاصب الظالم والشرير.

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