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وزير الخارجية السوري: ارتكب الاحتلال جريمة غير مسبوقة باستخدام وسائل الاتصال للقتل الجماعي للمدنيين وكذلك القائه اطنانا من القنابل لاغتيال السيد نصر الله

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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