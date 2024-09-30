آخر تفاصيل النية الإسرائيلية بغزو الجنوب اللبناني برياً

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن ما هو ملاحظ تماما اليوم، هو ماذكرته صحيفة معاريف الإسرائيلية في إفتتاحيتها التي قالت بأن:"الولايات المتحدة قالت للكيان الاسرائيلي بأنه عليه ان يكون في هذه العملية، لديه أهداف محددة وواضحة، وان تكون العمليه سريعة"، بمعنى أن الولايات المتحدة لا تعارض هذه العملية، منوها إلى أنه في ذات الوقت لا تريد أن تتحول هذه العملية الى عمليه واسعه تؤدي في نهايه المطاف إلى "حرب اقليمية" وهذا ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤول أمريكي كبير وصفته بالمسؤول الأمني الامريكي.

وأضاف مراسلنا: كذلك الأمر، فيما يتعلق بما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت أن الولايات المتحدة تريد ما بعد هذه العملية البرية، بأن يكون هنالك حلول تسوية ما بين الكيان الاسرائيلي ولبنان، لكن رغم تأييد الغالبية في كيان الإحتلال الإسرائيلي لهذه العملية البرية وتحديدا نتحدث عن الإئتلاف الحكومي الذي يقف على قلب رجل واحد في هذه العملية ويضاف إليهم جدعون ساعر، الذي انضم للحكومة واليوم هاجم يائير لبيد بشكل واضح قائلا له:" انه لو انتظرنا ما تريد لما كان "حسن نصر الله" اليوم -كما قال- تحت التراب "!هكذا قال جدعون ساعر.

وبين مراسلنا أن كل الظروف قد أصبحت مواتية بالنسبة الى هذه العملية، لكن التخوف كان لدى عدد كبير من الجنرالات السابقين تحديدا من أن تتحول هذه العملية، كما حدث في سلامة الجليل، والمقصود هنا عندما قام جيش الكيان الاسرائيلي باجتياح جنوب لبنان في العام 82 ووصل الى بيروت، ومن ثم استمرت الخسائر الإسرائيلية من 82 حتى مغادرة الإحتلال الإسرائيلي تحت ضربات المقاومة في العام 2000، هذه هي التخوفات، لكن على المستوى العسكري الاسرائيلي الحالي على ما يبدو فعلا يعني هو مصر على أن يذهب الى هذه العملية.

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