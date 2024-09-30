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وزير الخارجية السوري: لا يمكن فصل جرائم الاحتلال الاسرائيلي في سورية عن الدور التخريبي لبعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة في بلادي

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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