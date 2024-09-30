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بزشكيان : دماء الشهيد نصر الله ورفاقه ستغلي في مواجهة الظلم والجور الى الابد

بزشكيان : دماء الشهيد نصر الله ورفاقه ستغلي في مواجهة الظلم والجور الى الابد
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

 اكد رئيس الجمهورية "الدكتور مسعود بزشكيان"، بان "العالم يجب ان يعلم ان دماء الشهيد السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله لبنان، ورفاقه ستغلي الى الابد في مواجهة الظلم والجور".

العالم - ايران

جاء ذلك في تدوينة للرئيس بزشكيان بسجل التعازي الذي فتحه مكتب حزب الله لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية لمناسبة استشهاد سيد المقاومة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله وكوكبة من رفاق دربه.

واضاف رئيس الجمهورية : لقد شاهد العالم كيف تنتهك امريكا والدول المناصرة للكيان الصهيوني، حقوق الانسان والكرامة الانسانية والقانون الدولي، وكيف يتم اطلاق صفة "انصار الحقوق الانسانية" على الارهابيين والجناة، بينما يتم تسمية مناهضي الظلم وانصار المظلومين بـ "الارهابيين".

مستطردا، "العار لهذا التعبير الذي يروّج له ادعياء حقوق الانسان والحرية المزيفين، وليعلم الشعبان الفلسطيني واللبناني العزيزان، ان ايران وشعبها المناصر للحق سيبقى الى جانبهم".

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