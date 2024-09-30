الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي في كفار جلعادي وتل حاي في اصبع الجليل

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :