مراسل العالم: البقاع اللبناني يتعرض لقصف هو الاعنف منذ بدء العدوان

العالم - خاص العالم

أفاد مراسل العالم بتعرض منطقة البقاع شرقي لبنان منذ مساء أمس الأحد الى حزام ناري وقصف عنيف هو الاعنف والاقوى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وأضاف مراسلنا أن القرى والاحياء السكنية المكتضة بالسكان تقصف بشكل عنيف على رؤوس قاطنيها، موضحا ان عائلات باكملها استشهدت ومازلت تحت الانقاض والركام.

وتابع في البقاع الشمالي في الهرمل وفي غضون ربع ساعة شنت طائرات العدو الصهيوني 14 غارة، في دليل واضح على الهمجية التي يمارسها العدو الصهيوني في سياسته التدميرية وبالاخص على قرى وبلدات البقاع.

وفي الضاحية الجنوبية أضاف مراسلنا أنه يسود الهدوء الحذر على الضاحية يخرقه تحليق مستمر للطائرات المسيرة على علو منخفض تسمع صوتها وترى بالعين المجردة".

وأشار الى أن طائرات العدو الصهيوني شنت غارة مساء أمس ليس على الضاحية الجنوبية، انما على العاصمة بيروت، اي تخطى الضاحية الجنوبية الى بيروت وهذا دليل على ان العدو الصهيوني بدأ يوسع دائرة استهدافه، حيث استهدفت الصواريخ مساء أمس شقة سكنية في منطقة الكولا في بيروت وادت الى ارتقاء ثلاثة شهداء قاده من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

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