محللون إسرائيليون:هذا ما سيفعله حزب الله ردا على اغتيال أمينه العام!

العالم- لبنان

وقال ألون بن دافيد أكد محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 العبرية، إن ما نراه من صواريخ حزب الله في الأيام الأخيرة لا يعكس حقيقة قدراته.

وأضاف بن دافيد "عندما نرى صواريخ حزب الله في اليوم السابق فهذا ليس ما أراد أن يطلقه ردا على اغتيال قادته، وهذا أيضًا ليس ما هو قادر على إطلاقه، هو قادر على أكثر من ذلك".

وفي تقييم لحجم القوة التي يمتلكها حزب الله، أكد بن دافيد أن الحزب لا يزال يمتلك قدرات كبيرة جدا، وهي أكبر مما أظهر حتى الآن".

ومن جهته، دعا محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ14 العبرية نوعام أمير إلى إعادة رسم الحدود مع لبنان.

وفيما يتعلق باحتمالات العملية البرية، قدم رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب تامر هايمان 3 سيناريوهات محتملة، الأول -وهو الأكثر محدودية- يتمثل في "الدخول بريًا من أجل تطهير المنطقة التي توجد فيها قوة رضوان بهدف خلق وضع أفضل".

أما الاحتمال الثاني فهو "عملية أوسع بهدف إنشاء حزام أمني، أي بالدخول إلى مسافة أكبر والبقاء هناك"، في حين يتمثل السيناريو الثالث في "الذهاب إلى إخضاع حزب الله، وهذه عملية أعمق بكثير".

وحذّر قائد الفيلق الشمالي سابقًا نوعام تيبول من مخاطر التورط في عملية برية دون استعداد كافٍ، وقال "إن العملية البرية قد تؤدي إلى ورطة، لذلك أولًا يجب إعداد القوات جيدًا، وثانيًا يجب التفكير جيدا في طبيعة العملية التي يجب القيام بها من بين الكثير من أنواع العمليات، وثالثًا إن كان سلاح الجو مجديًا يجب عدم التعجل بالعملية البرية".