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الإعلامي الحكومي يناقش القضايا الإنسانية وعدد الضحايا مع وفد أممي

الإعلامي الحكومي يناقش القضايا الإنسانية وعدد الضحايا مع وفد أممي
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

استقبل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة وفداً من الأمم المتحدة حيث ناقش الطرفان قضايا الإغاثة والمجازر الإسرائيلية والظروف الصعبة للفلسطينيين.

العالم - فلسطين

واستقبل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في زيارة رسمية وفداً من الأمم المتحدة ممثلاً بمكتبها لحقوق الإنسان في فلسطين برئاسة السيدة يو كانسو إيئ مديرة المكتب، والسيد محمد أبو هاشم مسؤول ملف حقوق الإنسان في المكتب، وكان في استقبالهم إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي ورامي الغرباوي مدير عام الشئون الإدارية بالمكتب.

من جهته رحب الثوابتة بوفد الأمم المتحدة وأعرب عن شكره لجهودهم في إغاثة الشعب الفلسطيني بالتزامن مع جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها قرابة 150,000 ضحية، مطالباً بضرورة مضاعفة جهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وأهمية القيام بدور فاعل وأقوى بالتزامن مع حجم وشراسة جريمة الإبادة في قطاع غزة.

من جهتها عبرت السيدة يو كانسو إيئ عن تعاطفها مع الضحايا في قطاع غزة، مشيرة إلى صعوبة الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة تقديم المزيد من الخدمة للفلسطينيين.

وناقش الطرفان العديد من القضايا الإنسانية والأرقام والإحصاءات المتعلقة بضحايا حرب الإبادة الجماعية، وتمت المناقشة بالتفصيل طريقة إصدار الأرقام والإحصاءات والمراحل والقنوات التي تمر بها المعلومات والبيانات الحكومية قبل نشرها وبثها إلى وسائل الإعلام المختلفة.

وفي ختام اللقاء عبر الثوابتة عن استيائه من التراجع والتقاعس الملحوظ لدور جميع المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعمل داخل قطاع غزة، مشيراً إلى ضعف أداء تلك المنظمات في خدمة وإغاثة وتأمين الشعب الفلسطيني، مطالباً بضرورة بذل المزيد من الجهود الخدماتية والإغاثية والتأمينية للشعب الفلسطيني بالتزامن مع شراسة الاحتلال والدعم الأمريكي المفتوح لحرب الإبادة.

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