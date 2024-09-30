شاهد بالفيديو: أيها الصهاينة إحذروا الموت القادم من العراق!!

العالم - خاص العالم

وفي مقابلة على قناة العالم أوضح الكحلاوي أن المقاومة العراقية لم تستخدم كامل قوتها، في مساندة ومساعدة الشعبين الفلسطيني اللبناني والمقاومون يتضورون شوقا لكي يكونوا في الخطوط الامامية في مواجهة العدو الاسرائيلي الذي تمادى في طغيانه وجرائمه.

وأشار الى ان المقاومة العراقيه ليس لديها مخافة من ان تكون هناك ضربات من قبل الكيان الصهيوني لانها تعرف كيف تصد الهجوم وكيف توصل صواريخها الى المناطق التي تحددها، كما حددت مناطق في ايلات وفي اماكن اخرى في فلسطين، وكانت الضربات دقيقة وموجعة، مشددا على أن المقاومة الاسلامية في العراق هي مسنودة اولا شعبيا وثانيا من المرجعية.

هذا واعلنت المقاومة الاسلامية في العراق تنفيذها اربع عمليات استهداف ضد مواقع داخل الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات.



وقالت المقاومة العراقية، انها استهدفت موقعا حيويا لكيان الاحتلال بواسطة صاروخ الارقب، بالاضافة الى ضربها لموقع اخر في حيفا بواسطة الطيران المسير. واوضحت المقاومة انها ضربت هدفا حيويا لكيان الاحتلال في ميناء حيفا، بالاضافة الى هدف اخر حيوي ايضا وسط كيان الاحتلال.

واشارت المقاومة الى استمرار العمليات ضد مواقع جيش الاحتلال بوتيرة متصاعدة، وذلك انتصارا لفلسطين ولبنان وردا على مجازر كيان الاحتلال بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.داف دبابة 'ميركافا' وجرافتين عسكريتين وأوقعوا طواقم آليات العدو بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.