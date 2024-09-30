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شاهد/ محافظة البصرة تنعى "سيد المقاومة" بمسيرات حاشدة

شاهد/ محافظة البصرة تنعى
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

خرجت حشود كبيرة من أهالي محافظة البصرة لنعي أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في مسيرات حاشدة.

العالم - العراق

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