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القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية نجحت في اسقاط طائرة مسيرة إم كيو 9 امريكية الصنع اثناء تنفيذها مهام عدائية فوق محافظة صعدة

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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