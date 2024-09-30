الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات المسلحة اليمنية: الطائرة التي اسقطتها الدفاعات الجوية تعد الـ 11 خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :