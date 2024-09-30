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القوات المسلحة اليمنية: العدو الاسرائيلي وبدعم اميركي شن بالامس 17 غارة على منشآت مدنية في محافظة الحديدة بينها الميناء ومحطة الكهرباء

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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