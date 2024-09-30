الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
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القوات المسلحة اليمنية: العدوان الاسرائيلي لن يثني الشعب اليمني من خلال قواته المسلحة عن تأدية الواجب تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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