الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
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القوات المسلحة اليمنية: سيتم الرد على عدوان الحديدة بتصعيد العمليات العسكرية ضد العدو الاسرائيلي المجرم خلال الفترة المقبلة

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

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