مسؤول أمريكي: العملية البرية الاسرائيلية بلبنان قد تبدأ الليلة!

العالم- لبنان

وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي، إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان ستبدأ قريبا".

وأضاف المسؤول، أن "عملية إسرائيل البرية المحتملة تركز على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود"، موضحا أن "العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر من حربها ضد حزب الله عام 2006".

وقالت الصحيفة نقلا عن المسؤول، إن "واشنطن وتل أبيب تفاهمتا على عدم تكرار ما حدث بغزة في لبنان" حسب تعبيرها.

وأضاف المسؤول، أن "خطط إسرائيل للعملية البرية المحدودة القريبة في لبنان متوافقة مع الولايات المتحدة".