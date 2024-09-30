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حزب الله يزيح الستار عن صاروخ "نور" ويستهدف به مستوطنة اسرائيلية

حزب الله يزيح الستار عن صاروخ
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسامية في لبنان‌‌ استهدافها مستوطنة كفر جلعادي ‌‏بصاروخ "نور" اليوم الاثنين.

العالم- لبنان

وأعلن الإعلام الحربي للمقاومة الاسامية في لبنان‌‌، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 30-09-2024 مستعمرة كفر جلعادي ‌‏بصاروخ نور".

هذا هو نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 30-09-2024 مستعمرة كفر جلعادي ‌‏بصاروخ نور.‏
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الاثنين 30-9-2024‏
‏26 ربيع الأول 1446 هـ

كما اعلن حزب الله في بيان استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مستوطنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 30-09-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الإثنين 30-9-2024
26 ربيع الأول 1446 هـ

كما استهدف حزب الله تجمعاً لجنود العدو في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من يوم الإثنين 30-09-2024 تجمعاً لجنود العدو في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأثنين 30-9-2024
26 ربيع الأول 1446 هـ

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