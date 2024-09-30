حزب الله يزيح الستار عن صاروخ "نور" ويستهدف به مستوطنة اسرائيلية

العالم- لبنان

وأعلن الإعلام الحربي للمقاومة الاسامية في لبنان‌‌، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 30-09-2024 مستعمرة كفر جلعادي ‌‏بصاروخ نور".

هذا هو نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 30-09-2024 مستعمرة كفر جلعادي ‌‏بصاروخ نور.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 30-9-2024‏

‏26 ربيع الأول 1446 هـ

كما اعلن حزب الله في بيان استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مستوطنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة:



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 30-09-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الإثنين 30-9-2024

26 ربيع الأول 1446 هـ

كما استهدف حزب الله تجمعاً لجنود العدو في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخية:



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من يوم الإثنين 30-09-2024 تجمعاً لجنود العدو في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخية.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الأثنين 30-9-2024

26 ربيع الأول 1446 هـ