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يسرائيل هيوم: الكابينت يناقش في اجتماعه الآن موضوع العملية البرية في لبنان

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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