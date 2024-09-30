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اذاعة جيش الاحتلال: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على الشمال منذ الصباح

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

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