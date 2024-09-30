شاهد.. الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة مروعة شمالي قطاع غزة

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العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة متواصل بوحشية ويستهدف مجددا النازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وذلك بعد ساعات من قصف مدرسة أم الفحم التي تؤوي نازحين في حي السلاطين بالمنطقة نفسها حيث أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

مصادر فلسطينية افادت باستهداف الاحتلال مدرسة أبو جعفر شمال غزة التي تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين ما تسبب باستشهاد واصابة العشرات.

قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلا في منطقة الصفطاوي شمال القطاع، مما أسفر أيضا عن سقوط شهداء ومصابين، تزامن ذلك مع قصف مدفعي طال حيي تل الهوى والصبرة جنوب مدينة غزة.

التركيز على الشمال وخاصة بيت لاهيا ياتي في وقت أفادت تقارير بأن جنرالات في جيش الاحتلال عرضوا خطة تقضي بفرض حصار عسكري على شمالي القطاع بهدف منع المقاومة الفلسطينية من التمركز هناك مستقبلا.

وفي وسط قطاع غزة استشهد واصيب العشرات في قصف طال منازل سكنية في دير البلح ومخيم النصيرات فيما شهدت مناطق جنوبي القطاع غارات وقصف مدفعي تركز على خانيونس حيث استشهد وجرح عدد من الاشخاص في قصف من مسيرة على سيارة بخان يونس جنوبي القطاع.

وفي آخر حصيلة قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان المستمر منذ نحو عام ارتفعت إلى واحد وأربعين ألفا وخمسمئة وخمسة وتسعين شهيدا وستة وتسعين ألفا ومئتين وواحد وخمسين مصابا.