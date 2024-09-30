الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يقدم طلبا لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث قضية اللاجئين اللبنانيين

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :