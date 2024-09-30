فتح وحماس ستبحثان العدوان على غزة وتحقيق المصالحة بالقاهرة

العالم - فلسطين

وقالت فتح، في بيان: “وفد حركة فتح يتوجه للقاهرة الأربعاء القادم”.

وأوضحت أن الوفد “يضم محمود العالول نائب رئيس الحركة، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني”.

وأضافت أن الوفد “سيبحث مع قادة حماس الأوضاع الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسبل إغاثة السكان”.

وبدعم أمريكي، شن الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة عدوانه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال أكثر من 11 ألف، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

كما ستبحث فتح وحماس سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، وفق البيان.