بمجازر مروعة.. عدوان الاحتلال الصهيوني متواصل على لبنان

العالم - خاص العالم

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان تواصل لليوم 8 على التوالي مستهدفاً مختلف المناطق في الجنوب والبقاع ومرتكبا مجازر بحق عائلات بأكملها من أهالي قرى وبلدات ومدن ومن نازحين اليها ومدمرا منازل المدنيين وحتى الطرقات والبنى التحتية.

وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن استشهاد أكثر من مئة وخمسة شهداء وإصابة أكثر من ثلاثمئة وتسعة وخمسين آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينهم خمسة وأربعين شهيداً وسبعين جريحاً في قصف مبنىً يؤوي نازحين بمدينة صيدا وشجبت الوزارة استهداف الاحتلال للهيئات الإسعافية مشيرة الى استشهاد ستة مسعفين وإصابة أربعة آخرين جراء قصف إسرائيلي في البقاع الغربي .

وارتكب الاحتلال مجزرتين في مدينة الهرمل البقاعية كما أدت الغارات الكثيفة والعنيفة على مدينة بعلبك وقراها لسقوط أكثر من خمسين شهيداً . وقالت الأمم المتحدة إن الاحتلال قتل في يوم واحد نحو ستمئة مدنيا لبنانيا بينهم خمسين طفلًا واكثر من تسعين امرأة مؤكدة أن ذلك يمثل في القرن الحادي والعشرين واحدة من أكثر الخسائر البشرية الناجمة عن غارات جوية في يوم واحد.

وفي المقابل شنت المقاومة الإسلامية عدة عمليات نوعية دفاعًا عن لبنان وشعبه و قصفت بصليات صاروخية مدينة صفد المحتلة ومستوطنة جيشر هزيف بعكا ومستوطنتي ساعر و كابري في الجليل الغربي. ‏

كما استهدفت المقاومة ‌‏بصاروخ نور مستوطنة كفر جلعادي في إصبع الجليل وقصفت بصلية من صواريخ فادي اثنين قاعدة الناعورة وبقذائف المدفعية وأسلحة صاروخية استهدفت المقاومة قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح وتجمعين لجنود الاحتلال في بيت سيدا ا وفي مستوطنة يفتاح وحققت إصابات مباشرة.

إعلام الاحتلال أكد وقوع أضرار كبيرة جرّاء سقوط صواريخ حزب الله على نهاريا ومحيطها معلنة عن سقوط صاروخ في عميعاد جنوب صفد وفي منطقة نافيه زيف بالجليل الغربي . وكشف إعلام الاحتلال عن دمار كبير أحدثه سقوط صواريخ وانفجار مسيرة في الجولان المحتل وفي منطقة ماروم الجولان مشيرا الى نشوب حرائق في مستوطنة معاليه جملا جنوب الجولان.